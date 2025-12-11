Sason'da cami yapımında katkısı olanlara teşekkür belgesi

Sason Kaymakamı Furkan Başar, ilçede yapımı tamamlanan Merkez Camisi'ne katkı sunanlara teşekkür belgesi verdi.

Kaymakamlık makamında, Yeni Merkez Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği üyeleri ile projede görev alan mühendisler, ustalar, caminin yapım sürecine sundukları katkıları için program düzenlendi.

Kaymakam Başar, caminin ilçeye önemli bir değer kazandırdığını belirterek, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür belgesi verdi.