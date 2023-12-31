Sason Kaymakamı Murat Mete Yeni Yıl Mesajı Yayımladı

Sason Kaymakamı Murat Mete, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mete, mesajında, hüzün ve sevinçlerle geçen 2023'ü geride bıraktıklarını, 2024'ü karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

2024'te de eğitim, sağlık, sosyal yardım, asayiş ve diğer tüm kamu hizmetlerinde vatandaş odaklı bir anlayış çerçevesinde çalışmalara devam etme azmi ve kararlılığı içerisinde olduklarını ifade eden Mete, şunları kaydetti:

"İlçemiz standartlarının her anlamda daha da arttığı, ekonomik ve sosyal refah düzeyinde gelişmelerin olduğu, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde her türlü imkana sahip olarak geçirmelerini temenni ettiğimiz 2024 yılının herkese huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyor, yeni yılınızı kutluyorum."