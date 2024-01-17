Sason Kaymakamı Murat Mete, AA'nın 2023'e damga vuran fotoğraflarını oyladı

Sason Kaymakamı Murat Mete, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerini oyladı.

Mete, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, 5 kategorideki 147 fotoğraf arasından oylama yaptı.

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Zaman yolculuğu", "Spor"da Elif Öztürk Özgöncü'nün "Bisikletçiler" fotoğrafını oylayan Mete, "Çevre-Yaşam"da Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda" karesine oy verdi.

Mete, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin", " Gazze : Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğrafları için oy kullandı.

Mete, her yıl olduğu gibi bu yıl da Anadolu Ajansının Türkiye'nin ve dünyadan derlemiş olduğu fotoğrafları oylama imkanı bulduğunu söyledi.

Fotoğrafları seçmekte zorlandığını aktaran Mete, şunları kaydetti:

"Maalesef 6 Şubat gibi bir depremi geride bıraktık ve bunu görsellerle bir kez daha hatırlama durumunda kaldık. Allah bir daha böyle acılar bize yaşatmasın. Gazze'de de devam eden savaş dünyada devam eden bu zulüm bu yıl son olsun. Gelecek yıl hep güzelliklerle dolu, umutla yarınlara bakabileceğimiz fotoğraflarla oylamamıza devam edelim diye ümit ediyorum."