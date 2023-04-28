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Sason Kaymakamı Mete, güvenlik korucularını ziyaret etti

Sason Kaymakamı Mete, güvenlik korucularını ziyaret etti

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Sason Kaymakamı Murat Mete, güvenlik korucularını ziyaret etti.

Sason Kaymakamı Murat Mete, güvenlik korucularını ziyaret etti.

Kaymakam Mete, Yücebağ beldesinde üs bölgesinde güvenlik korucularına ziyarette bulundu.

Güvenlik korucularıyla yönelik konuşan Mete, "Bu güzel noktamızda vatanımızın birlik ve bütünlüğüne katkıda bulunduğunuz için hepinizi tebrik ediyorum. Üs bölgesinin yapımında ve korunmasında emeği geçen personelimize verdikleri hizmetten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.???????

Kaynak: AA / Metin Özmen - Güncel

Yücebağ Güncel Haberler

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