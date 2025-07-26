Sason Kaymakamı Furkan Başar'a Muhtarlardan Ziyaret

Sason Kaymakamı Furkan Başar'a Muhtarlardan Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sason Kaymakamı Furkan Başar, ilçede görev yapan muhtarları kabul etti. Muhtarlar, köylerdeki faaliyetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başar'a plaket verdiler.

Sason Kaymakamı Furkan Başar'ı, ilçede görev yapan muhtarlar ziyaret etti.

Ziyarette, köylerde kurum ve kuruluşların yaptıkları faaliyet ve çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar Başar'a teşekkür ederek, plaket verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini belirten Başar, "Tüm köy ve mahallerimiz bizim için çok değerlidir. Sasonlu hemşehrilerimizi severek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yapılan çalışmalarda emek veren ve vatandaşımızın memnuniyetine katkı sunan tüm mesai arkadaşlarıma başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Metin Özmen - Güncel
ABD Başkanı Trump: Hamas anlaşmak istemedi, avlanacak

Trump açıkça tehdit etti: Anlaşmak istemediler, avlayacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe stadyum adı için Chobani ile anlaştı

Fenerbahçe'den resmi açıklama! Kürt iş adamı istediğini aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.