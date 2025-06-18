Sason Kaymakamı Başar'dan şehit ailelerine ziyaret

Batman'ın Sason Kaymakamı Furkan Başar, şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Başar, şehit Abdurrahman Coşkun, Cuma Bağatur, Cuma Demir, Faim Bozkurt, Hasan Demir, Mehmet Ağa, Metin Demir ve Nazmi Çelik'in ailelerine ziyarette bulundu.

Çok kıymetli olan şehit ailelerinin her zaman yanlarında olacaklarını kaydeden Başar, ailelerin bütün sıkıntılarının çözümünde destek olacaklarını belirtti. ???????