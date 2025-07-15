Sason Kaymakamı Başar'dan 15 Temmuz gazisine ziyaret
Sason Kaymakamı Furkan Başar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 15 Temmuz gazisi Ayhan Taşdemir'i ziyaret etti.
Sason Kaymakamı Furkan Başar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 15 Temmuz gazisi Ayhan Taşdemir'i ziyaret etti.
Kaymakam Başar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde yaralanarak gazi olan Taşdemir'in evine ziyarette bulundu.
Ziyarette Başar, "Milletimiz o gece destan yazmıştır. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum." dedi.
Kaymakam Başar, gazi Taşdemir'e plaket takdim etti.
Kaynak: AA / Metin Özmen - Güncel