Sason'da spor liselerine hazırlık kursu başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sason'da spor liselerine hazırlık kursu başladı

AA - Metin Özmen - Güncel
 - Güncelleme:
Sason'da spor liselerine hazırlık kursu başladı

Sason ilçesinde spor liselerine hazırlık kursu başladı.

Sason ilçesinde spor liselerine hazırlık kursu başladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından önümüzdeki günlerde yapılacak olan spor liseleri yetenek sınavlarına katılmak isteyen öğrenciler için hazırlık kursu açıldı.???????

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eşref Çelik, hedeflerinin eğitimlere katılan bütün öğrencilerin spor lisesinde okumalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Bunun için antrenörlerin gönüllü olarak eğitim vermeye başladığını kaydeden Çelik, ilçede spor alanında başarı çıtasını daha da yükseltmek istediklerini belirtti.

Öğrencilerin spor liselerinde okuduklarını görmenin kendilerini mutlu edeceğini ifade eden Çelik, "Bu amaçla her öğrencinin en az bir branşta lisans sahibi olmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarımız sürüyor." dedi.

AA / Metin Özmen - Güncel

Eşref Çelik Hisarcık gençlik Sason Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title