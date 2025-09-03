Sason'da şehit ailelerine yönelik kültürel gezi programı düzenlendi

Batman'ın Sason ilçesinde şehit aileleri kültürel gezi programına katıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Batman Valiliği ile Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma Derneği işbirliğiyle yürütülen "Şehit Aileleri Dayanışma ve Motivasyon Projesi" kapsamında düzenlenen kültürel gezi için şehit aileleri uğurlandı.

Proje çerçevesinde Şanlıurfa, Gaziantep ve Nevşehir'e yapılacak geziye katılacak 40 kişilik kafile, Sason Kaymakamlığı önünde düzenlenen programla yolcu edildi.

Sason Kaymakamı Furkan Başar, şehit aileleri ve gazilerin aziz hatıralarına sahip çıktıklarını belirterek, "Aziz şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin daima yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda düzenlenen gezide hem manevi hem de kültürel değerlerimizi yakından tanıma fırsatı bulacaklar." dedi.

Uğurlamaya, Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, Sason Jandarma Tabur Komutanı Yarbay Murat Alver, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Ahmet Çelebi, İlçe Emniyet Amiri Serkan Şekerci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit aileleri, yapılan duaların ardından yola çıktı.