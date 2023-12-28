Sason'da öğrencilerden Şehit Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un ailesine ziyaret

Batman'ın Sason ilçesinde öğretmenler ve öğrenciler, geçen yıl Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un ailesini ziyaret etti.

Karşıyaka Kız Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmenleri değerler eğitimi kapsamında öğrencilerin manevi gelişimine katkı sunmak için öğrencilerle birlikte şehit Bozkurt'un yakınlarına evlerinde ziyaret gerçekleştirdi.

Okul müdürü İdris Cihan, öğrencilerin şehit ailesi ile sohbet edip, dua ettiklerini belirterek, bu ziyaretleri sürdürerek çocukların manevi gelişimine katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Cihan, geçen hafta da yine öğrencilerle birlikte Sason Devlet Hastanesinde yatarak tedavi gören çocuk ve yetişkin hastaları ziyaret ettiklerini aktardı.