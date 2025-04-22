Sason'da Eğitimciler Ters Lale Doğa Yürüyüşü Düzenledi

Batman'ın Sason ilçesinde eğitimciler ters lale doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Eğitim-Bir-Sen Batman İl Başkanlığı ve Sason İlçe Temsilciliğince ilçeye bağlı Yuvarlıçay köyü yakınlarında bulunan Meydan Yaylası'nda ters lale doğa yürüyüşü düzenlendi.

Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Şehmuz Önlü, 3 yıldır farklı etkinlikler yapmaya çalıştıklarını, özellikle eğitim ve kültür programlarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Ters lale doğa yürüyüşü etkinliğine 400 eğitimcinin katıldığını belirten Önlü, "Doğa yürüyüşü yaparak Sason'un meşhur ters lalelerini görmeye geldik. Bunun yanı sıra ilçenin güzel doğasını ve yaylanın serinliğini de arkadaşlarımıza gösterdik. Sason'daki ters lale etkinliklerinin artık bir şenliğe dönüşmesi gerektiğinize inanıyoruz." dedi.

Sason İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamuran Aldemir de yaylanın tam bir doğa harikası olduğunu dile getirerek, güzelliklerini görmek ve göstermek açısından güzel bir etkinliğin organize edildiğini anlattı.

Yürüyüşe katılan Batman Ziya Gökalp İlkokulu Müdürü Zeyneddin Güler ise etkinliğin çok güzel geçtiğini kaydederek, "İlk defa ters laleyi yerinde ve mekanında gördük. Biraz zor ve yorucuydu ama bu güzelliğe değdi." diye konuştu.

Öğretmen Nursema Nergiz Kara, endemik bitkilerden olan ters laleyi yakından görme imkanına sahip olduğu için mutlu olduğunu belirtti.

Öğretmen Sümeyye Akgül ise programın çok eğlenceli ve verimli geçtiğini, öğretmenlerin moral ve motivasyonu için bu tarz etkinliklerin önemli olduğunu dile getirdi.?