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Sason'da çıkan yangın jandarma ve köylülerin yardımıyla söndürüldü

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Batman'ın Sason ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri, jandarma ve köylülerin yardımıyla söndürüldü. Yangında meyve ağaçları ve evlerin bahçesinde bulunan malzemeler zarar gördü.

Sason'da çıkan yangın jandarma ve köylülerin yardımıyla söndürüldü

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri, jandarma ve köylülerin yardımıyla söndürüldü.

Alınan bilgelere göre, ilçeye bağlı Dereköy de henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri yanı sıra jandarma ve köylülerin de desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında meyve ağaçları ve evlerin bahçesinde bulunan malzemeler zarar gördü. Yangın sonrası jandarma köyde incelemelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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