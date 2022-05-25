Sason'da Bilim Şenliği düzenlendi - Haberler

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Sason'da Bilim Şenliği düzenlendi

AA - Metin Özmen - Güncel
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Sason'da Bilim Şenliği düzenlendi

Sason ilçesinde Karşıyaka Kız Yatılı Bölge Ortaokulunda Bilim Şenliği düzenlendi.

Sason ilçesinde Karşıyaka Kız Yatılı Bölge Ortaokulunda Bilim Şenliği düzenlendi.

TÜBİTAK'ın destekleriyle Karşıyaka Kız Yatılı Bölge Ortaokulunda düzenlenen Bilim Şenliğinde 16 proje yer aldı.

Okul Müdürü İdris Cihan, öğrencilerin birçoğunun dezavantajlı bölgelerden geldiğini, devletin sunduğu yatılı eğitim imkanıyla birçok imkana kavuştuklarını belirterek, bunun en güzel örneğini de şenliğin oluşturduğunu söyledi.

Şenlikte yapılan her şeyin bir ekip işi olduğunu anlatan Cihan, iyi bir ekibe sahip olduğu için mutlu olduğunu belirtti.

Şenliğe, farklı okullardan birçok öğrenci ve öğretmenin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

AA / Metin Özmen - Güncel

okul müdürü, Karşıyaka, Güncel, Haberler

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