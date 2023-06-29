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Sason'da bayramlaşma programı düzenlendi

Sason'da bayramlaşma programı düzenlendi

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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve AK Parti İl Başkanı Akif Gür Sason ilçesinde vatandaşlarla bayramlaştı.

Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve AK Parti İl Başkanı Akif Gür Sason ilçesinde vatandaşlarla bayramlaştı.

Partililer tarafından karşılanan Nasıroğlu ve Gür, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

İlçe gezileri kapsamında ilk olarak Sason'a geldiğini belirten Nasıroğlu, vatandaşların bayramını kutladı.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel

AK Parti Hisarcık Batman Sason Güncel Haberler

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