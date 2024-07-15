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Batman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

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Batman'ın Sason ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Batman'ın Sason ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Cumhuriyet meydanında düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Sasonlu 15 Temmuz gazisi Ayhan Taşdemir 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

Sason Kaymakamlığına vekaleten bakan Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, şehitlerin emaneti olan bu güzel vatan topraklarına aynı inanç ve kararlılıkla sahip çıkmak, ülkenin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kasteden tüm hain odaklara karşı uyanık olmak ve mücadeleyi aynı kararlılıkla yürütmek gerektiğini belirtti.

Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muttalip Çelik de günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Program ilahiler seslendirilmesi, slayt gösterimi sunulması ve okunan dualarla sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Demokrasi 15 Temmuz Batman Sason Güncel Haberler

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