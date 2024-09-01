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SASKİ, içme suyu geleceğini garanti altına almak için 20 yeni su kuyusu açacak

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), içme suyu geleceğini garanti altına almak adına hazırlanan proje kapsamında 20 yeni su kuyusu açmayı planlıyor. SASKİ, kuraklıkla mücadele kapsamında 8 ilçede sondaj çalışmalarına başlayacak ve bölgenin içme suyu ihtiyacını karşılayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), içme suyu geleceğini garanti altına almak adına hazırlanan proje kapsamında 20 yeni su kuyusu açmayı planlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, SASKİ, Sakarya'nın içme suyu geleceğini garanti altına almak için yeni kaynakların arayışını sürdürüyor.

Ekipler, kuraklıkla mücadele kapsamında 8 ilçede açılması planlanan 20 yeni su kuyusu projesi için Sapanca ilçesindeki Gazipaşa Mahallesi'nde sondaj çalışmasına başladı. SASKİ, buradan aldığı numunelerin analiz sonuçlarına göre çıkarılacak olan su, bölgenin içme suyu ihtiyacı için kullanılacak.

Sapanca'nın ardından çalışmalar Akyazı, Geyve, Taraklı, Karasu, Kocaali, Kaynarca, Pamukova'da yapılacak sondajlarla toplamda 20 adet suyu kuyusu, içme suyu olarak kullanılmak üzere devreye alınacak.

Proje ile mahalle sakinlerine temiz ve kesintisiz içme suyu sağlanacak ve bölgenin içme suyu ihtiyacı uzun bir süre boyunca sorunsuz verilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekonomi sakarya Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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