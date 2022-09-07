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SASKATCHEWAN - Kanada'daki bıçaklı saldırı - Katil kardeşlerden biri hala kayıp

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Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde gerçekleştirdikleri bıçaklı saldırılarda 10 kişiyi öldürüp 18 kişiyi de yaraladıktan sonra kayıplara karışan kardeşlerden Damien Sanderson'un ölü bulunmasının ardından hala kayıp olan Myles Sanderson'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde gerçekleştirdikleri bıçaklı saldırılarda 10 kişiyi öldürüp 18 kişiyi de yaraladıktan sonra kayıplara karışan kardeşlerden Damien Sanderson'un ölü bulunmasının ardından hala kayıp olan Myles Sanderson'ı arama çalışmaları devam ediyor. Damien Sanderson'ın cesedi, pazartesi James Smith Cree Nation bölgesinde bir ev yakınlarında ağaçlık alanda bulunmuştu. Damien'ı kardeşi Myles'ın öldürdüğünden şüphelenen Kanada Kraliyet güvenlik gücü yetkilileri, bölge halkından dikkatli olmalarını istedi. Güvenlik güçlerinin Regina kentinde yoğunlaştırdığı operasyonlar geniş bir alanda devam ediyor.

Kaynak: AA / Regina Police Department - Güncel

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