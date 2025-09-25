SASAD Teknoloji ve İnovasyon Komitesi Yerel Kalkınma Hamlesini Değerlendirdi

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Teknoloji ve İnovasyon Komitesi, ULAK Haberleşme ev sahipliğinde bir araya geldi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, toplantıda Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında Yerel Kalkınma Hamlesi süreci değerlendirildi ve kalkınma ajanslarıyla iletişim planları aktarıldı.

Ayrıca NATO ve AB projeleri için sağlanacak destekler, SAFE Programı ve SASAD'ın Aerospace and Defence Industries Association of Europe (ASD) ile ADS Group üyelikleri sayesinde uluslararası iş birliği imkanları ele alındı.

Toplantıda SASAD Genel Sekreteri Oğuz Hamşioğlu, ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Ruşen Kömürcü ve Komite Başkanı Yalçın Yılmazkaya konuşmalar gerçekleştirdi. Konuşmalarda, sektör gündemine dair önemli başlıklar paylaşıldı.

Teknoloji ve İnovasyon Komitesi sunumunda, savunma sanayisi odaklı yenilikçi şirketlerin desteklenmesi ve yüksek teknoloji girişimlerinin teşvik edilmesi vurgulandı. Ayrıca ULAK Haberleşme, EYDEP Sertifikası'nda A seviyesine yükseldiği bilgisini paylaşarak, diğer firmalara da kalite ve yetkinliklerini artırmaları konusunda bilgilendirme yaptı.

Toplantıda "tabiattan teknolojiye" temalı "biyomimikri" sunumu ile doğadan ilham alan teknolojik çözümlere dikkat çekildi.

Katılımcıların katkı ve sorularıyla, savunma ve havacılık sanayisinde teknoloji ve inovasyon alanında yürütülen çalışmalara dair önemli bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

SASAD, sektörün gelişimini destekleyen iş birliği ve bilgi paylaşımına devam edeceğini duyurdu.