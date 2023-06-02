SAS Holding Soruşturması: Gözaltına Alınanların Sayısı 60'a Yükseldi

SAS Holding'in sahibi Süleyman Aydın'ın intiharı ve yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ın silahlı saldırıyla öldürülmesinin ardından binlerce kişinin dolandırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 60'a yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, saadet zinciri sistemiyle 13 binin üzerinde kişinin dolandırıldığı SAS Holding'le ilgili soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılmıştı.

Söz konusu şirket hesaplarındaki tutarsızlıklar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri ile MASAK tarafından hazırlanan raporlara yansıyan yöneticilerin kendi aralarındaki yüklü para transferleri ve 'Piramit Sistemi'ndeki kayıp 143 milyon liranın deşifre edildiği soruşturmayla ilgili 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının talimatıyla harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bu sabah 11 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısının 60'a yükseldiği öğrenildi

Diğer 11 firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği, 1 zanlının yurt dışında olduğu tespit edildi.

Emniyete götürülen 60 şüphelinin polisteki sorgusuna bugün başlanırken, söz konusu holdingin yönetim kurulu üyesi Sibel Koçak 25 Haziran 2021'de para sevkiyatı yaptığı sırada Ataşehir'de silahlı saldırganlar tarafından başından vurularak öldürülmüş, holding sahibi Süleyman Aydın da aynı gün intihar ederek yaşamına son vermişti.

Binlerce kişinin dolandırıldığı iddiasıyla savcılık tarafından yürütülen soruşturma, giderek derinleşiyor. - İSTANBUL