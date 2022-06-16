SAS Holding mağdurları adliye önünde 'soruşturma tamamlansın' çağrısı  yaptı

ATAŞEHİR'de geçtiğimiz yıl şirket yöneticilerinden Sibel Koçan'ın başından vurularak öldürülmesi ve eski eşi Süleyman Aydın'ın da intihar etmesinin ardından, çok sayıda SAS Holding mağduru adliye önünde toplanarak, soruşturmanın bir an önce sonuçlandırılmasını istedi.

Mağdurlardan Katibe Gümüş, umreye gidebilmek için biriktirdiği parayı, SAS Holdinge yatırdığını ve mağdur olduğunu söyledi.

HENÜZ İDDİANAME YAZILMADI

UMREYE GİTMEK İÇİN BİRİKTİRDİĞİ PARAYI SİSTEME YATIRMIŞ

Mağdurlardan Katibe Gümüş ise "Bu duruma geleceğimi hiç bilmiyordum. Bizi bu işe soktular, para yatırın kazanırsınız, dediler ama mahvolduk. Ben kiraya çıktım oğlumla ve hiçbir geleceğim yok. Dizlerimden ameliyat olacağım olamıyorum. Ben umreye gidebilmek için para topluyordum, tek hayalim buydu. Parayı yatır daha çok kazanırsın dediler. Ben bilmediğim işe girmek istemedim, bana yıllardır para kazandıklarını söylediler. Param da gitti, psikolojim de bozuldu, hiçbir şeyim kalmadı" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel