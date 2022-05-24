Saruhanlı AAT'nin "Atık Yönetim Planı" Yenilendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Saruhanlı AAT'nin "Atık Yönetim Planı" Yenilendi

Bültenler - Güncel
 - Güncelleme:
Saruhanlı AAT'nin 'Atık Yönetim Planı' Yenilendi

MASKİ Genel Müdürlüğünün Saruhanlı ilçesinde başarılı bir şekilde işlettiği atıksu arıtma tesisi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne yapılan 'Atık Yönetim Planı' yenileme başvurusu onaylandı.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha sağlıklı ve temiz bir Manisa için il genelinde atıksu arıtma tesislerini başarılı bir şekilde işletiyor.

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı bünyesinde işletilen Saruhanlı Atıksu Arıtma Tesisi için 'Atık Yönetim Planı' yenileme başvurusu yapıldı. Tesisi başarılı bir şekilde işleten MASKİ'nin yenileme başvurusu da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından onaylandı. Düzgün bir şekilde işletilen tesislere verilen 'Atık Yönetim Planı' 3 yıl geçerli olacak.

Bültenler / Güncel

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, İklim Değişikliği, Saruhanlı, Manisa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title