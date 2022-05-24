Saruhanlı AAT'nin "Atık Yönetim Planı" Yenilendi - Haberler

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha sağlıklı ve temiz bir Manisa için il genelinde atıksu arıtma tesislerini başarılı bir şekilde işletiyor.

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı bünyesinde işletilen Saruhanlı Atıksu Arıtma Tesisi için 'Atık Yönetim Planı' yenileme başvurusu yapıldı. Tesisi başarılı bir şekilde işleten MASKİ'nin yenileme başvurusu da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından onaylandı. Düzgün bir şekilde işletilen tesislere verilen 'Atık Yönetim Planı' 3 yıl geçerli olacak.

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