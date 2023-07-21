Sarsılmaz Silah Sanayi, Cumhuriyetin 100. yılı onuruna 2023 adet tasarım tabanca üretti

Göz kamaştıran yerli silahlar artık dünyanın gözdesi

Sarsılmaz Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş:

"Sarsılmaz, artık bir teknoloji şirketi. Silahımız Amerika dahil birçok yerde rağbet görüyor, ödüller alıyor"

"Gölde yüzerken okyanusa açıldık"

DÜZCE - Türk savunma sanayinin önemli şirketlerinden Sarsılmaz Silah Sanayi, Cumhuriyetin 100. yılı onuruna 2023 adet tasarım tabanca üretti. Türk mühendisler tarafından üretilen tabancaların, ikinci yüzyılına giren Cumhuriyetin simgesel ögelerini taşıdığı, tüm özellikleri ve tek seferlik üretimi ile koleksiyon özelliği bulunduğu bildirildi. Sarsılmaz'ın sadece silah değil, artık bir teknoloji şirketi olduğuna da dikkat çeken Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, "Sarsılmaz, artık bir teknoloji şirketi. Silahımız Amerika dahil birçok yerde rağbet görüyor, ödüller alıyor" dedi.

Düzce'de 1880 yılında kurulan, 143 yıllık geçmişiyle Türkiye'de ve dünyada savunma sanayinin en köklü markaları arasında yer alan Sarsılmaz, Cumhuriyetin 100. yılında yeni bir projeye imza attı. Sarsılmaz, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023), kamuoyunun karşısına çıkacak olan yeni silah sistemlerini Düzce'de basın mensuplarına tanıttı.

Otonom silah sistemi SARBOT ile ATAK helikopteri başta olmak üzere, milli hava ve kara platformları için de silah geliştiren Sarsılmaz, zırhlı kara platformları için de tamamen yerli çözümlerle IDEF'e hazırlandı. Sarsılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılını onuruna ürettiği "SAR 2023" tabancayı da, diğer yeni ürünlerle birlikte 25-28 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda görücüye çıkaracak. "SAR 2023" isimli tabancanın, ikinci yüzyılına giren Cumhuriyetin simgesel ögelerini taşıdığı, tüm özellikleri ve tek seferlik üretimi ile koleksiyon özelliği bulunduğu bildirildi.

Kesintisiz atış yapabilmesi için tasarlandı

Güvenlik güçlerinin hizmetine sunulmak üzere hazırlanan "SAR 556 Hafif Makineli Tüfek" ve "25 mm Kara Topu" da öne çıkan yeni ürünlerden bazıları oldu. SAR 556 Hafif Makineli Tüfek modeli, piyade kullanımının yanı sıra özel harekat birimlerinin operasyonlarında kesintisiz atış yapabilmesi için tasarlandı. NATO standartlarında 5,56 mm mühimmat kullanan hafif makineli tüfek, kullanıcı dostu tasarımı ve kendine özel kabiliyetleri ile rakiplerinden ayrışıyor. 25 mm Kara Topu ise Sarsılmaz ve TUSAŞ ortaklığında kurulmuş TR Mekatronik bünyesinde üretildi. Uzaktan komutalı, kara ve deniz platformlarındaki silah kulelerinde kullanılabilen kara topu, silahlı kuvvetlerinin bu kalibrede mevcut olan dışa bağımlılığını en aza indirmek için yüzde yüz yerli olarak tasarlandı. NATO standartlarında 25x137 mm mühimmat ateşleyecek şekilde tasarlanan kara topu, zincir mekanizmalı sistemi ile dakikada 200 mermi ateşlemeye imkan sağlıyor.

SARBOT, Türk mühendisleri tarafından tasarlandı

Sarsılmaz tarafından kurulan LA2 Dynamics firması tarafından üretilen otonom silah sistemi "SARBOT" da IDEF 23'te yeni yetenekleriyle sahneye çıkacak. Yazılımı ve donanımı tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlanan SARBOT, öncelikli olarak silahlı kuvvetler personelinin can güvenliğinin artırılmasının hedeflendiği bir proje olarak hayata geçirildi. SARBOT, uzaktan kontrol edilme özelliği sayesinde saha personelinin operasyonel ve devriye görevlerinde güvenle faaliyetlerini sürdürmesine imkan sağlayacak. SARBOT ayrıca madencilik ve özel sektör çalışmalarında da iş ve işçi güvenliği sağlamak üzere de kullanılacak.

"Cumhuriyetin 100. yıl şerefine yeni silah ürettik"

Açıklamalarda bulunan Sarsılmaz Silah Sanayi Fabrikası Genel Müdürü Öner Özyılmaz, "2023 tane sınırlı sayıda ürettiğimiz ve üzerinde bu onuru taşıyan, 100. yıl anısını ifade eden unsurlarımızın olduğu yeni bir tabancamızı sunuyoruz. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda tanıtımını yapacağız. Ülkemiz, Cumhuriyetimiz bizim için vazgeçilmezimiz. Sarsılmaz Silah Fabrikası'nda ürettiğimiz bütün ürünlerimizle ülkemizin hizmetindeyiz. Çalışmaya ve gayret etmeye devam ediyoruz" dedi.

"Kendi ordumuzun isteklerine göre versiyonlar içeren ürünlerle sahaya iniyoruz"

Savunma Sanayi Başkanlığı ile ortak projeler ürettiklerini söyleyen Özyılmaz, "Bu projelerin meyveleri, ülkemizin yurt dışına bağımlılığını azaltan ve yurt dışındaki örneklerinden farklı olarak kendi ordumuzun, kendi askerimizin isteklerine göre şekillendirilmiş, yenilenmiş, türetilmiş versiyonlar içeren ürünler olarak sahaya girmeye devam ediyor. Burada kritik olan şey her ürün bizim için yaşayan bir varlık. Sahadan aldığımız geri bildirimler ile bu ürünleri daha da geliştirerek daha da iyisini yaparak yeniden ordumuzun, kolluk kuvvetlerimizin emrine veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Yüksek teknolojimizi kullandığımız sınırlı sayıda tabanca imal ettik"

Sarsılmaz Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş İHA'ya yaptığı açıklamada ise "Burası savunma sanayi şirketi. Avrupa'nın en büyük silah fabrikası. Artık bir de teknoloji şirketi. Sadece tabanca yapmıyoruz. Makineli tabancalar, piyade tüfeği, makineli tüfek ve top da yapıyoruz. Bir yandan da 100. yılımıza armağan olsun diye tamamen yüksek teknolojimizi kullandığımız ve büyük bir estetik olan 2023 tane tabanca imal ettik. Sadece sınırlı sayıda olacak. 2023 yılının bir hatırası olsun diye böyle bir imalata girdik" diye konuştu.

"İhracatta son 20 yılda büyük bir ivme kazandık"

87 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Aliş, "İhracatta son 20 yılda büyük bir ivme kazandık. Bu, hükümetin büyük bir desteğiyle oldu. Hükümetin savunma sanayisine verdiği destek ve teşvik ile savunma sanayisi farklı yerlere geldi. Bu ülkedeki teknolojiyi geliştiriyor. Dünyada bütün gelişmiş ülkelerin en önemli sektörü savunma sektörüdür. Çünkü savunma sanayisindeki teknoloji diğer sektörlere sirayet eder. Biz de bu halkanın önemli bir zinciriyiz, yaptıklarımızdan dolayı onur ve gurur duyuyoruz" dedi.

"Silahımız Amerika dahil birçok yerde rağbet görüyor, ödüller alıyor"

"Sadece silah değil aynı zamanda teknoloji de satmaya başladık" diyen Latif Aral Aliş, "Sarsılmaz, artık bir teknoloji şirketi. Silahımız Amerika dahil birçok yerde rağbet görüyor, ödüller alıyor. Birçok ülkede yalnız tüfek ve tabanca ile değil her çeşit ihaleye katılıyoruz. 143 yıllık bir geçmişimiz var ama tabii ki bu spor tüfeklerinden tabancaya, tabancadan piyade tüfeğine bu izinleri zor alıyorduk. Bu son 20 yılda Türkiye'de savunma sanayisinin önü açıldı. Önü açılınca biz de daha da kendimizi geliştirdik. Daha farklı ürünler yaptık. Her yaptığınız yeni üründen sonra diğer farklı ürünlere daha hızlı geçiyorsunuz. Teknolojiyi daha hızlı geliştiriyorsunuz. Kısacası gölde yüzerken okyanusa açıldık" ifadelerini kullandı.