Sarper Özsan Anısına Vefa Konseri

Geçen yıl hayatını kaybeden 1 Mayıs Marşı'nın bestecisi Sarper Özsan anısına, ölüm yıl dönümü nedeniyle sanatçı Zeynep Öykü bir konser düzenleyecek. İstanbul Kadıköy'deki All Saints Moda Kilisesi'nde 19 Aralık'ta düzenlenecek vefa konserinde Öykü'ye, piyanoda Efe Gerdanoğlu eşlik edecek.

Geçen yıl 19 Aralık'ta, 78 yaşındayken hayatını kaybeden 1 Mayıs Marşı'nın bestecisi, İstanbul Devlet Konservatuarı eski öğretim üyesi ve besteci-söz yazarı Sarper Özsan anısına sanatçı Zeynep Öykü bir konser düzenleyecek. İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki All Saints Moda Kilisesi'nde, Özsan'ın ölüm yıl dönümünde düzenlenecek vefa konserinde Öykü'ye, piyanoda Efe Gerdanoğlu eşlik edecek.

"ESERLERİNİ TANIMAK İSTEYENLERİ KONSERE BEKLİYORUM"

Özsan'ın bestelerini sesiyle yorumlayacak olan Öykü, konser öncesinde şunları söyledi:

"Sarper Özsan benim için ilk önce çok değerli bir hoca; daha sonra ince ruhu, duygusallığı, kibarlığına hayran olduğum bir büyüğüm ve bir dost olmuştu. Onu geçtiğimiz sene 19 Aralık'ta kaybetmek tüm sevenlerini, tüm öğrencilerini büyük bir üzüntüye boğdu. Sarper Özsan'ı birinci ölüm yıldönümünde anmak için eserlerini seslendireceğim bir anma konseri düzenliyorum. 19 Aralık 2023 Salı günü, saat 20.00'de, Kadıköy All Saints Moda Kilisesi'nde gerçekleşecek olan konser ücretsizdir. Hem Sarper Özsan'ı sevenleri hem de bu kıymetli Türk bestecisinin eserlerini tanımak isteyenleri bu konsere bekliyorum."