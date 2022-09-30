Sarp Sınır Kapısı'ndan 9 ayda 3 milyon 375 bin yolcu geçişi oldu

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'ndan yolcu ve araç geçişlerinde yoğunluk yaşanıyor.

AA muhabirinin Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgilere göre, Türkiye'nin kara hudut kapıları arasında en fazla yolcu ve araç geçişinin gerçekleştiği kapılardan biri olan Gürcistan sınırındaki Sarp'ta, Kovid-19 salgını sonrası geçişler arttı.

Sarp Sınır Kapısı'ndan 1 Ocak 2022 ile 28 Eylül 2022 tarihleri arasında 1 milyon 680 bini giriş, 1 milyon 695 bini çıkış olmak üzere 3 milyon 375 bin yolcu geçişi gerçekleşti. En yoğun yolcu geçişi 319 bin 941 giriş ve 330 bin 30 çıkışla ağustos ayında yaşandı.

Yılın 9 ayında sınır kapısından 225 bin giriş, 270 bin çıkış olmak üzere toplam 495 bin araç geçişi oldu. Bu araçların 260 binini ticari amaçlı tır ve kamyonlar oluşturdu.

En fazla tır ve kamyon geçişi 13 bin 992 giriş, 19 bin 350 çıkışla mayıs ayında, en fazla otomobil, otobüs ve minibüs geçişi ise 21 bin 985 giriş ve 23 bin 592 bin çıkışla ağustosta kayda geçti.

Bu dönemde Sarp Sınır Kapısı'ndan geçişlerle 830 milyon dolarlık ihracat, 45 milyon dolarlık da ithalat yapıldı.

Türkiye üzerinden taşıma faaliyeti yapan yabancı plakalı araçların köprü, otoyol ve trafik cezalarının tahsilatının yapılabilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığınca 15 Mart'ta hayata geçirilen uygulama sonrasında Sarp Sınır Kapısı'nda yabancı plakalı araçlardan yaklaşık 30 milyon lira ceza bedeli, yol ve köprü geçiş ücreti tahsil edildi.

"Burası Kafkaslara ve Orta Asya'ya açılan çok önemli bir kapı"

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, Sarp Sınır Kapısı'nın sadece Artvin değil Karadeniz Bölgesi ve Türkiye için çok önemli bir hudut kapısı olduğunu söyledi.

Sınır kapısından yapılan ihracatın geçen yıla kıyasla yüzde 33 arttığını belirten Akyürek, ithalatın ise düşük seviyelerde kaldığını, bunun ülke ekonomisi için çok önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Akyürek, "Kapıdan geçen araçların yaklaşık 260 bininin tır olması ihracatımızın ve lojistiğimizin gelişimi noktasında çok önemli. Burası Kafkaslara ve Orta Asya'ya açılan çok önemli bir kapı." dedi.

Yoğunluk nedeniyle zaman zaman Hopa'dan başlayarak Sarp Sınır Kapısı'na kadar uzayan tır kuyrukları olduğunu dile getiren Akyürek, "Bu yoğunluğun çözülmesi noktasında başta valimizin, gümrük çalışanlarımızın ve mülki idare amirlerimizin yoğun gayretini görmekteyiz. Bu da bizi mutlu etmekte. Umut ederiz ki Gürcistan tarafındaki yol yenilemeleri bir an önce tamamlanır. Bundan sonraki düzenlemelerde önemli bir nokta oluşturur." diye konuştu.