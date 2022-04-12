Sarp Sınır Kapısı'nda ihracat yoğunluğu yaşanıyor

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı durumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda tırlar yoğunluk oluşturdu.

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yurdun dört bir yanından yola çıkarak Sarp Sınır Kapısı'na gelen tırlar burada kısmı bir yoğunluğa neden oldu.

Bölgede bulunan tır parklarının dolması nedeniyle Arhavi-Hopa arasındaki Karadeniz Sahil Yolunun emniyet şeridine park ederek sıralarını bekleyen tırlar, burada 4 kilometreyi bulan tır kuyruğu oluşturdu.

Bekleyen araçların bir kısmını da geçiş belgesi (dozvola) bekleyen tırlar oluşturuyor.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, AA muhabirine, Sarp Sınır Kapısı'nın Türkiye'nin en önemli kara hudut kapılarından birisi olduğunu söyledi.

Ekonomik modeldeki değişimle birlikte artan ihracat nedeniyle zaman zaman Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluklar yaşandığını, bunun da son derece normal bir süreç olduğunu kaydeden Akyürek, "İhracat yoğunluğu nakliyeye, nakliye de burada tır kuyruklarına neden oluyor. Bundan 6 ay önce günlük Sarp Sınır Kapısı'na gelen tır sayısı 1500'ü geçmiyordu. Son zamanlarda günlük gelen tır sayısı günlük ortalama 2 bin civarında. Bu da yer yer tır kuyruklarının oluşmasına neden oluyor." dedi.

Son dönemde bölgedeki diğer kara hudut kapılarına kıyasla tırların ağırlıklı olarak Sarp Sınır Kapısı'nı kullandığını kaydeden Akyürek, şöyle konuştu:

"Gerek Sarp Mülki İdare Amirliği, gerek Kaçkar Gümrük Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, gerekse de bizler bu yoğunluğun önüne geçmek için en verimli şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. İşleyişte sorun yok. Artan ihracat ve geçiş belgesi bekleyen tırlar nedeniyle dönem dönem kuyruklar oluşuyor. Buraya gelen tırların bir kısmını diğer kapılara yönlendirirsek sorun ortadan kalkacaktır. Kuyruk var ki iş var, kuyruk var ki ihracat var. Kuyruk var ki istihdam var."