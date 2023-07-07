Sarp Sınır Kapısı'nda Cep Telefonu Harcı Nedeniyle Yoğunluk Oluştu

ARTVİN'in Sarp Sınır Kapısı'nda yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harcın 20 bin TL'ye çıkarılması sonrası, Gürcistan'a akın edenler, yoğunluğa neden oldu. Karadeniz Sahil Yolu'nda 15 kilometreyi bulan kuyruk, Kemalpaşa'yı geçerek, Hopa'ya kadar uzandı.

ARTVİN'in Sarp Sınır Kapısı'nda yurt dışından getirilen cep telefonların kaydedilmesi için gereken harcın 20 bin TL'ye çıkarılması sonrası; Gürcistan'a akın edenler, yoğunluğa neden oldu. Karadeniz Sahil Yolu'nda 15 kilometreyi bulan kuyruk, Kemalpaşa'yı geçerek, Hopa'ya kadar uzandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları, yüzde 50 arttı. Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harç, 6 bin 91 liradan 20 bin TL'ye çıkarıldı. Bu gece yürürlüğe girecek karar öncesi, Türkiye'nin Kafkas ülkelerine açılan sınır kapısı olan Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu.

Yurt dışından telefon almak isteyen veya zamdan etkilenmek istemeyenler, elindeki telefonu kaydetmek ve yurda giriş-çıkış yapmak için sınır kapısına akın etti. Doğu Karadeniz illerinden gelenler, Karadeniz Sahil Yolu'nda uzun kuyruklar oluşturdu. 15 kilometreyi bulan kuyruk, Kemalpaşa ilçesini geçip, Hopa'ya kadar uzandı. Sınır kapısı koridorları insan akınına uğrarken, bazı kişiler araç kuyruğunda zaman kaybetmemek için yürüdü.