Sarp Sınır Kapısı'nda 3 kilometrelik tır kuyruğu - Haberler

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Sarp Sınır Kapısı'nda 3 kilometrelik tır kuyruğu

AA - Yusuf Okur - Güncel
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Sarp Sınır Kapısı'nda 3 kilometrelik tır kuyruğu

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu oluştu.

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu oluştu.

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere götürmek için Türkiye'nin farklı bölgelerinden yola çıkarak Sarp Sınır Kapısı'na gelen tırlar, kısmi yoğunluğa neden oldu.

Arhavi ilçesindeki tır parkı ile Hopa ilçesi arasındaki güzergahta 3 kilometreyi bulan kuyruk oluştu.

Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğunluğun büyük bir kısmı geçiş belgesi (dozvola) bekleyen tırlardan kaynaklanıyor.

Sarp Sınır Kapısı'ndan son 3 günde toplam 2 bin 621 araç yurt dışına çıkış yaparken bunun 1468'ini yük taşımacılığında kullanılan tır, kamyon ve tankerler oluşturdu.

Sarp Sınır Kapısı'ndan son 3 günde Türkiye'ye giren araç sayısı ise 2 bin 279 olurken bu araçların 1140'ını yük taşımacılığındaki araçlar teşkil etti.

AA / Yusuf Okur - Güncel

Sarp Sınır Kapısı, Orta Asya, Tragger, Türkiye, Güncel, Haberler

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