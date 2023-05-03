SARP KAYALIKLARDAKİ KEÇİ 8 SAATLİK OPERASYONLA KURTARILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, dağda mahsur kalan keçi için seferber oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, dağda mahsur kalan keçi için seferber oldu.

Demre ilçesi Köşkerler Mahallesi Dere Mevkiinde sarp kayalıklarda mahsur kalan keçi 5 kişilik bir ekip tarafından 8 saat süren bir operasyonla kurtarıldı.

Yangından depreme, arama çalışmalarına, insan hayatını kurtarmak için 7/24 görev yapan Büyükşehir İtfaiyesi, zor durumdaki hayvanların da yardımına koşuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Demre biriminde görevli itfaiye ekipleri, Köşkerler Mahallesi Dere mevkiinde dağda sarp kayalıklarda bir keçinin mahsur kaldığı yönündeki ihbar üzerine hareket geçti.

ÜÇGEN SEDYEYLE KURTARILDI

5 kişilik itfaiye ekibi bölgeyi bilen bir vatandaşın da yardımıyla 4 saatlik bir çalışma sonucu yürüyüş yolundan keçinin mahsur kaldığı kayalık alana çıktı. İtfaiye ekipleri sırt çantalarıyla 250 metre yüksekliğindeki tepeye ulaştıklarında 3 saat süren bir çalışmayla ipli istasyon kurulumu gerçekleştirdi. Kurulumun ardından bir itfaiye eri halatla keçinin yanına indi. Üçgen sedye tekniğiyle vücudundan bağlanan keçi halatla yukarı çekildi. İtfaiye ekipleri daha sonra kurtardıkları keçiyle birlikte yürüyüş yolundan 250 metrelik kayalık alandan güvenli şekilde aşağı indi. Sahipsiz keçi Köşkerler Mahallesi'nde vatandaşlara teslim edildi.(DHA)