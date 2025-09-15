Haberler

Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 310 Kilo Esrar, 291 Kilo Kokain Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 310 kilo esrar ve 291 kilo kokain uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda 310 kilo esrar ve 291 kilo kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, 310 kilo esrar ve ?291 kilo kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Operasyonlarla ilgili soruşturmaların, Hopa ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
CHP kurultay davasında ilk kez açık açık dile getirildi: Kılıçdaroğlu gelsin

Davaya damga vuran Kılıçdaroğlu talebi! Açık açık dile getirildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart! Lig tarihine geçti

Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart! Lig tarihine geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.