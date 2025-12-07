Saros'ta kıyıya yakın yüzen yunus görüntülendi

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde kıyıya yakın yüzen yunus, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Bir süre suya dalıp çıkan yunus, daha sonra gözden kayboldu.

Yayla köyü sahilinde kıyıya yakın şekilde yüzen yunus, çevredekiler tarafından görüntülendi. Kıyıya yakın yüzen yunus ilgiyle izlendi. Zaman zaman yüzeye çıkıp tekrar dalan yunus, görsel şölen oluşturdu. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Bir süre bölgede kalan yunus, daha sonra gözden kayboldu.