Saros Körfezi sahillerinde denetimler arttırıldı

Edirne Valiliği turizm sezonunun başlaması ile Saros Körfezi, Keşan ve Enez ilçeleri sahil bandında denetimlerini arttırdı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölgede plaj işletmecileri veya site sakinleri tarafından şezlong, şemsiye, loca gibi unsurların neredeyse denizin içerisine kadar konularak vatandaşların kıyılardan yararlanmasının kısıtlandığı şikayetleri üzerine denetim yapıldı.

Denetimlerde, işletmeler uyarılarak vatandaşların plaj ve sahil bandını rahat kullanımı için gerekli önlemler alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Saros Körfezi'nin tertemiz kumsalları ve pırıl pırıl deniziyle Edirne'nin gözbebeği olduğunu belirtti.

Özellikle bölgede yaz aylarında çalışmaların yoğunlaştığını ifade eden Kırbıyık, vatandaşların sahil ve plajlardan huzur içerinde faydalanabilmesi için gerekli denetimleri aralıksız sürdürdüklerini vurguladı.

Ekiplerin sürekli sahada çalıştığını aktaran Kırbıyık, "İsteğimiz, yasal çerçevede halkımızın bu güzel sahillerimizden mümkün olduğunca faydalanması, güzel Enez'imizden, Erikli'den, Sultaniçe'den keyifli anılarla ayrılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Denetimlerde Keşan ve Enez sahil bandında vatandaşların yoğun olarak denize girdiği bölgelerde işletme ve siteler tarafından denize sıfır konulan şezlong, şemsiye ve localar, uygun olan bölgelerde 10 metreye, sahili dar olan bölgelerde ise kıyı çizgisinden itibaren 5 metreye çekildi.