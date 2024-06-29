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Saros Körfezi'ndeki Plajlarda Temizlik Çalışması

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Keşan Belediyesi ve Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği ekipleri, Saros Körfezi'ndeki plajlarda düzenli temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Temiz ve bakımlı kumsallar için düzenli periyotlarda çalışma yapılıyor.

Keşan Belediyesi ve Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği ekipleri, Saros Körfezi'ndeki plajlarda düzenli temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, temiz ve bakımlı kumsallar için düzenli periyotlarda çalışma yapıyor.

Kumsalda bulunan çakıl, izmarit, cam kırığı gibi maddeler plaj kumu temizleme makinesi ile temizlerken, kepçe yardımıyla da düzenleme çalışması gerçekleştiriyor.

İl Özel İdaresi çalışmaları

Edirne İl Özel İdaresi ekiplerinin köylerdeki alt yapı çalışmaları sürüyor.

Ekipler çalışmalar kapsamında İpsala'ya Turpçular ve Enez'e bağlı Büyükevren köyünde kanalizasyon hattı onarımlarını gerçekleştirdi.

Yol onarım ekipleri de bozuk köy yollarında asfalt yama çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Saros Körfezi Edirne Keşan Yerel yönetim Çevre Turizm Güncel Haberler

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