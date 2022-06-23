Saros Körfezi'nde sürüklenen tekneyi, Serdar 7M Radarı buldu EDİRNE'nin Enez ilçesinde Saros Körfezi'nde su almasının ardından sürüklene tekne, ASELSAN tarafından üretilen Serdar 7M Radarı sayesinde bulundu. EDİRNE'nin Enez ilçesinde Saros Körfezi'nde su almasının ardından sürüklene tekne, ASELSAN tarafından üretilen Serdar 7M Radarı sayesinde bulundu. Teknenin içindeki 2 kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. Olay, saat 09.30 sıralalarında Enez'in Sultaniçe açıklarında meydana geldi. Bir teknenin su alarak sürüklendiği ihbarını alan Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri olay yerine intikal etti. Edirne Valiliği koordinasyonunda arama faaliyetlerine başlayan ekiplere, ihbarda bulunan teknede bulunanların telefonlarının şarjı bitti ve irtibat kesildi. Ekipler teknenin yerini tespit etmek için sınır bölgesinde hizmet veren ASELSAN'ın ürettiği Serdar 7M Radarı'nı kullandı. Tekne, radar sayesinde 10 dakika sonra Boztepe Burnu mevkisinde tespit edildi. Ekipler, bölgeye giderek tekne ve içindeki 2 kişiyi kurtardı. Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Güncel Saros Körfezi Enez su Güncel Haberler

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