Saros Körfezi'nde balıkçıların ağına köpek balığı takıldı - Haberler

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Saros Körfezi'nde balıkçıların ağına köpek balığı takıldı

AA - Ömer Çakıcı - Güncel
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Saros Körfezi'nde balıkçıların ağına köpek balığı takıldı

Edirne'de denize açılan balıkçıların ağına köpek balığı takıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de denize açılan balıkçıların ağına köpek balığı takıldı.

Bir grup balıkçı avlanmak üzere Enez ilçesinden Saros Körfezi'ne açıldı.

Attıkları ağlarını bir süre sonra çeken balıkçılar, yaklaşık 30 kilogram ağırlığında, "Pamuk" cinsi köpek balığının yakalandığını gördü.

Balık tezgahında bir süre sergilenen köpek balığıyla vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekildi.

Köpek balığını satın alan Nevzat Kocataş, balığın bazı hastalıklara iyi geldiğini savunarak İstanbul'da kilosunu 40 liradan sattıklarını söyledi.

AA / Ömer Çakıcı - Güncel

Saros Körfezi, Edirne, Köpek, Güncel, Haberler

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