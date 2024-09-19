Saros Körfezi'nde 31 Kaçak Göçmen Yakalandı
Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında lastik botla Yunanistan'a gitmeye çalışan 14'ü çocuk 31 Afganistan uyruklu kaçak göçmen sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
EDİRNE'nin Enez ilçesine kıyısı bulunan Saros Körfezi açıklarında, lastik botla Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 14'ü çocuk 31 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Gözetleme İstasyonu'ndan yapılan kontrolde Boztepe Burnu çevresinde lastik bot tespit edildi. Bölgeye giden ekipler, lastik botta yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen Afganistan uyruklu 14'ü çocuk 31 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınıp Enez Limanı'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.