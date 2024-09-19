Üye Girişi
Haberler

Saros Körfezi'nde 31 Kaçak Göçmen Yakalandı

Saros Körfezi'nde 31 Kaçak Göçmen Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında lastik botla Yunanistan'a gitmeye çalışan 14'ü çocuk 31 Afganistan uyruklu kaçak göçmen sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

EDİRNE'nin Enez ilçesine kıyısı bulunan Saros Körfezi açıklarında, lastik botla Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 14'ü çocuk 31 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Gözetleme İstasyonu'ndan yapılan kontrolde Boztepe Burnu çevresinde lastik bot tespit edildi. Bölgeye giden ekipler, lastik botta yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen Afganistan uyruklu 14'ü çocuk 31 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınıp Enez Limanı'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sahil Güvenlik Saros Körfezi Afganistan Yunanistan Edirne Göçmen Çocuk Enez

8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti

Narin'i nasıl öldürdüler? Raporda tüyler ürperten detaylar var

 Lübnan'daki saldırılar hükümeti harekete geçirdi! Müstakil siber güvenlik teşkilatı kuruluyor

Lübnan'ı alev alev yakan siber saldırılar hükümeti harekete geçirdi

 Valiler kararnamesinde dikkat çeken ayrıntı! Soylu'ya yakın isimler merkeze çekildi

Soylu'ya yakın isimler kızağa çekildi
Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi

Şehirdeki infial yaratan olaydan haberi olmayan vali merkeze çekildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemek kartları yeniden sigorta primi muafiyetine alındı! Yemek kartı Danıştay kararı ne, prim muafiyeti olacak mı? Atletico Madrid- Leipzig maçı ne zaman? Atletico Madrid- Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda? Atletico Madrid- Leipzig maçı şifresiz mi? Telefonlar nasıl patlar, uzaktan patlatılabilir mi? İsrail çağrı cihazlarını nasıl patlattı? BİM AKTÜEL KATALOĞU (20 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 20 Eylül Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 19 Eylül maç takvimi! Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak? Tarık Mengüç kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Tarık Mengüç kaç yaşında, nereli? Tarık Mengüç biyografisi! TRT 1 (Monaco-Barcelona) maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco-Barcelona maçı şifresiz mi? Tülay Baydar Bilgihan kimdir? Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kaç yaşında ve nereli? TRT 1 YAYIN AKIŞI (19 EYLÜL) TRT 1'de bugün hangi diziler ve maçlar var? TRT 1 CANLI MAÇ İZLE Tarihte bugün ne oldu? 19 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Müge Anlı, Aydın Musaoğlu tutuklandı mı, son durum ne? Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürüldü?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });