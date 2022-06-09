Saros Körfezi kıyı şeridinde kirliliğe neden olan deniz araçlarının kaldırılması istendi - Haberler

Saros Körfezi sahillerinin kıyı şeridinde bulunan ve çevre kirliliğine neden olan tekne ve benzeri deniz araçlarının sahiplerince kaldırılması istendi.

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Günsal, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe mücavir alanındaki Erikli, Yayla ve Danişment sahillerinde kıyı şeridine bırakılmış çok sayıda deniz aracı bulunduğunu belirtti.

Bölgenin "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edildiğini bildiren Günsal, çevre kirliliğine yol açması ve deniz turizmi amacıyla bölgeye gelen ziyaretçilere hoş bir görüntü oluşturmaması sebebiyle söz konusu araçların kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Günsal, araçların kaldırılmaması durumunda sahil şeridinden belediye zabıta ekipleri kontrolünde kaldırılacağını belirtti.

Sahipleri tarafından kaldırılmayıp zabıta kontrolünde kaldırılan söz konusu araçların Keşan Belediyesi tarafından uygun görülen bir yerde muhafaza altına alınacağını aktaran Günsal, şunları kaydetti:

"5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41/6 maddesi gereğince idaremizce bin 480 lira idari para cezası tesis edilerek araçların kaldırılması ve muhafaza masrafları da ilgilisinden ayrıca cebri icra yolu ile tahsil edilecektir. Söz konusu deniz araçlarının sahiplerinin veya zilyetlerinin 25 Haziran 2022 tarihine kadar kullanılamaz haldeki araçlarını sahil şeridinden kaldırmaları gerekmektedir. Erikli, Yayla, Danişment sahillerinde deniz aracı bulunan vatandaşlara önemle duyururuz."