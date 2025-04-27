Şarköy ve Kapaklı'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Şarköy ilçesinde bir evde yapılan aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı. Kapaklı'da da ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ile yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.
Şarköy ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ev sahibi gözaltına alındı.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Kapaklı ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vatan Mahallesi'nde şüphe üzerine F.D'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Kapaklı ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde şüphe üzerine A.Ç'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.