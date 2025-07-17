Şarköy'deki Orman Yangını Besicileri Zora Soktu

Şarköy'deki Orman Yangını Besicileri Zora Soktu
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını sebebiyle besiciler zor anlar yaşadı. Yangının hızla yayılması nedeniyle birçok hayvan barınağı zarar gördü ve besiciler kayıplarını dile getirdiler.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınında ağılları zarar gören besiciler, yaşadıklarını anlattı.

İstiklal Mahallesi'nde 15 Temmuz Salı günü tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın, kısmen kontrol altına alındı. 15 uçak, 19 helikopter, 500'e yakın kara aracı ve 1181 personelle müdahale edilen yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Yangın nedeniyle Şenköy, Yeniköy, Kocaali ve Kızılcaterzi mahallelerinden tahliye edilenler ise evlerine döndü.

Bazı ağıllar ile araçların kullanılamaz hale geldiği yangında, hasar tespit çalışmalarına da kısa süre sonra başlanacak.

Kızılcaterzi Mahallesi'nde ağılı yanan besicilerden Ayşe Özgür, AA muhabirine, yangının hızla yayıldığını ve büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Yangının kısa sürede büyüdüğünü belirten Özgür, şöyle konuştu:

"Hayvanların barınağı, yiyeceği, içeceği yandı. Küçükbaş hayvanlarımızı güçlükle dışarı çıkardık. Yangın, Şarköy'den Şenköy Mahallesi'ne doğru geldi. Rüzgar çok sertti, ne olduğunu anlayamadan her şey alev aldı. Araçlar geldi, 'Boşaltın burayı.' dediler. Biz de hayvanlarımızı kurtarmaya çalıştık. 'Canınızı kurtarın.' dediler ama bizim de hayvanların yanmasına gönlümüz razı olmadı. İki düvemiz kayıp, küçükbaşlardan da çok kaybımız var. Allah yardımcımız olsun."

Özgür, yaşadıkları acının tarifsiz olduğunu dile getirdi.

Aynı mahallede ağılı zarar gören Şefik Çobanlı da yangını hayvanlarını merada otlatırken fark ettiğini anlatarak, "1973 yılından bu yana burada besicilik yapıyorum. Hayvanlarımı zor kurtardım. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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