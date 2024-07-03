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Şarköy'de Yıldırım Düşmesi Sonucu Ormanda Yangın Çıktı

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TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanda çıkan yangın, dron desteği alan itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında 1 dekar ormanlık alanın zarar gördü.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanda çıkan yangın, dron desteği alan itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında 1 dekar ormanlık alanın zarar gördü.

Şarköy'ün Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine yangına Şarköy Orman İşletme Müdürlüğü, Helvatepe Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Havadan dron desteği de alınan söndürme çalışmalarında alevler büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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