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Şarköy'de Uyuşturucu Operasyonu

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Şarköy ilçesinde iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ç.S'nin Camikebir Mahallesi'ndeki iş yerinde arama yaptı.

Aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İş yeri sahibi gözaltına alındı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kapaklı ilçesinde bir kişinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mithatpaşa Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri R.A'yı durdurdu.

Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.

Uyuşturucu ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri M.C.T. ve E.C'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kapaklı 3.Sayfa Güncel Haberler

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