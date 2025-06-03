Şarköy'de Sahte İçki, Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Şarköy'de Sahte İçki, Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
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Şarköy ilçesinde sahte içki satışı yapan kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 20 litre sahte içki, uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, suçla mücadele operasyonlarına devam ediyor.

Şarköy ilçesinde evinde sahte içki ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde sahte içki olduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada, 20 litre sahte içki ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orta Cami Mahallesi'nde şüphe üzerine A.H'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

-Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Ergene ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Aracında yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cemal Çavdar - Güncel
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