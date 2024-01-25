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Şarköy'de Sahte İçki Operasyonu

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Şarköy ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ilçede bir evde sahte içki üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese yapılan operasyonda 10 litre etil alkol, ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi C.D. gözaltına alındı. Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı. Ergene ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yulaflı Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri U.T'yi durdurdu. Üst aramasında bir miktar eroin ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nusratiye Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisini üzerine çalışma yaptı. Evde yapılan aramada bir miktar kokain, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. Saray ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı. Saray ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'İ tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler F.Ö'nün ikametine düzenlediği operasyonda bir miktar bonzai, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 600 Lira ele geçirildi, adreste bulunan F.Ö. ve A.T. gözaltına alındı. Şüphelilerden F.Ö. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şarköy ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ilçede bir evde sahte içki üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda 10 litre etil alkol, ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili ev sahibi C.D. gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı

Ergene ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yulaflı Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri U.T'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar eroin ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nusratiye Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisini üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada bir miktar kokain, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Saray ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Saray ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'İ tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler F.Ö'nün ikametine düzenlediği operasyonda bir miktar bonzai, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 600 Lira ele geçirildi, adreste bulunan F.Ö. ve A.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerden F.Ö. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ergene Tutuklama Uyuşturucu Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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