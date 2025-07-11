Şarköy'de Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi

Şarköy'de Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Rüzgar nedeniyle alevlerin büyüdüğü yangına itfaiye ekipleri ve havadan uçaklar ile helikopterler de katılıyor.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Şarköy'e bağlı Sofuköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevleri kontrol almak için Orman İşletme Müdürlüğü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan 2 uçak, 2 helikopter ile karadan çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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