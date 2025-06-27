Şarköy'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Şarköy'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında 22 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kızılcaterzi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına 3 helikopter, 4 uçak, 14 arazöz, 15 itfaiye aracı, 120 orman işletme personeli ile havadan ve karadan müdahalede bulunuldu.

Bölgeye gelen Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar da çalışmaları takip etti.

Ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Yangında 22 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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