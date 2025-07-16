Şarköy'de Orman Yangını: Alevler Ormanı Siyaha Bürüdü
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını büyük hasara neden oldu. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, drone görüntülerinde ağaçların yanarak siyaha büründüğü dikkat çekti.
ORMAN SİYAHA BÜRÜNDÜ
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yoğun müdahale ile sürdürülüyor. Alevlerin etkisi altına alıp yakarak geçtiği bölgelerde ağaçlar tamamen yandı. Havadan dronla çekilen görüntülerde ormanın yanarak siyaha büründüğü görüldü.
Mehmet YİRUN- Nuri ÇAĞLAR/ ŞARKÖY (Tekirdağ),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel