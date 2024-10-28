Üye Girişi
Haberler

Şarköy'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Şarköy'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Ali Önbey, kayalıklara düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Önbey, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde seyir halindeki motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek, deniz kenarındaki kayalıklara düşen sürücü Ali Önbey, hayatını kaybetti.

Kaza, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Önbey, seyir halindeki 59 ACJ 033 plakalı motosikletiyle Uçmakdere Mahallesi'ne geldiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolda savrulan Önbey, motosikletiyle deniz kıyısındaki kayalıklara uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ağır yaralanan Ali Önbey'i düştüğü kayalıklardan çıkardı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Önbey, ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Önbey, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik Tekirdağ 3-sayfa Güncel Şarköy trafik Yaşam Kaza

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefinden kesinlikle kopmayacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası terörle mücadelede net mesaj

 Neredeyse aynı! A Parti'nin logosu, Necmettin Erbakan'ın MSP'sini akıllara getirdi

A Parti'nin logosu, Erbakan'ın partisini akıllara getirdi

 İşte Yenidoğan çetesinin hesaba katmadığı o plan! Savcı, kritik hamlesiyle soruşturmanın kaderini belirlemiş

Savcı, kritik hamlesiyle soruşturmanın kaderini belirlemiş
Çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kargocu, kendine daha beterini yaptı

Çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kargocu, kendine daha beterini yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mertens yok mu? Mertens neden yok (Galatasaray- Beşiktaş) Galatasaray Tottenham maçı ne zaman? Bein Sports 1 CANLI izle! (GALATASARAY BEŞİKTAŞ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray Beşiktaş maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Beşiktaş maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Ekim Çubuk, Keçiören, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 28 Ekim Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? KOSKİ Konya su kesintisi! 28-29 Ekim Karatay, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Esra Erol Avukat Hülya neden yok, Hülya Kuran ayrıldı mı, Umreye mi gitti, ne zaman dönecek? Ballon d'Or'u Rodri mi kazandı? Kızılay Haftası ne zaman? Vatan Caddesi kapalı mı 29 Ekim?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.