Şarköy'de Maki Yangını Kontrol Altına Alındı

Şarköy'ün Uçmakdere Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan maki yangını, kontrol altına alınarak söndürüldü. Öğleden sonra rüzgarın da etkisiyle yeniden başlayan yangın, ormana sıçradı. Alevlerin kontrol altına alınması için bölgeye 2 uçak, 2 helikopter ile Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ederken, bölgedeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Haber-Kamera: Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY(Tekirdağ),