Şarköy'de Kuvvetli Rüzgar Nedeniyle Denize Girmek Yasaklandı

ŞARKÖY'DE DENİZE GİRENLER UYARILDI

Tekirdağ Valiliği'nin yasak kararının ardından Şarköy'de denize girenler, belediye ses yayın cihazından yapılan anonslarla sık sık uyarıldı. Anonslarda, "Şarköy Kaymakamlığı'ndan duyuru. Bugün ve yarın bölgemizde beklenen kuvvetli rüzgardan dolayı vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak amacıyla ilçemizdeki tüm plajlar halkımızın kullanımına kapatıldığından denize girmek tehlikeli ve yasaktır" denildi.

Anonsların dışında plajlardaki cankurtaranlar da denize girenleri uyarıp, sudan çıkmalarını sağladı.

Haber-Kamera: Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY(Tekirdağ),