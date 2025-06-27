Şarköy'de Kaçak Tütün ve Uyuşturucu Operasyonu

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Şarköy'de tütün kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 75 bin makaron ele geçirildi. Ayrıca, Çorlu'da bir şüphelinin üst aramasında uyuşturucu, Saray'da ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şarköy'de 75 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, ilçede 2 iş yerinde arama yaptı.

Aramada, 75 bin makaron, ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine B.C'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

-Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Saray ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozoba Mahallesi'nde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kır - Güncel
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