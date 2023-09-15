Şarköy'de Hint keneviri ve esrar operasyonu: 514 kök kenevir ele geçirildi
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yapılan operasyonda tarlada 514 kök Hint keneviri ve 900 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarlasında 514 kök Hint keneviri ve 900 gram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor.
Tepeköy Mahallesi Çengeldere mevkisinde kenevir ekildiği bilgisi üzerine çalışma yapıldı.
Bölgede 514 kök Hint keneviri, 900 gram esrar, kenevirlerin sulanmasında kullanılan 1500 metre damlama borusu ele geçirildi.
Kenevirleri ektiği tespit edilen İ.G. evinde gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel